EU:s besked om grisarna gör mig arg

För några veckor sedan skrev jag ett formellt brev till EU-kommissionen för att få besked om hur de systematiska brotten mot grisdirektivet ska stoppas. Nu har jag fått svaret. Det gör mig upprörd och stridslysten.

Beskedet från EU-kommissionen är nedslående för alla som värnar om djurhälsa, matkvalitet och ett livskraftigt lantbruk.fråga är en egendomlig undanflykt. Kommissionen lämnar helt enkelt walkover i den här mycket viktiga frågan.Samtidigt går svenska grisbönder som följer EU-reglerna på knäna och hotas med utslagning i den snedvridna konkurrensen.på ett familjejordbruk i Händene i Västergötland. Vi hade grisar. Hela släkten var bönder. Jag ägnar mig fortfarande åt familjens skog. För mig har det alltid varit självklart att man tar hand om sina djur.Det gör ont i mig när djur far illa. Det är rent oanständigt att svenska grisbönder hotas av undergång för att de följer djurskyddslagar och EU-direktiv.också riktigt upprörd att de flesta av EU:s medlemsländer struntar i att följa grisdirektivet som bland annat förbjuder svanskupering.Det är EU:s egen veterinärmyndighet, Food and Veterinary Office (FVO), som har inspekterat hur grisdirektivet efterlevs i medlemsstaterna och kommit fram till att svanskupering förekommer i alla länder utom två, Sverige och Luxemburg.det bra. Det tjänar alla på: grisarna, bönderna och konsumenterna. Friska och välmående djur hänger direkt ihop med hög kvalitet på maten.Min skriftliga fråga till EU-kommissionen i egenskap av EU-parlamentariker var en formell begäran om klara besked.Gäller reglerna alla? När ska kommissionen införa sanktioner mot de medlemsstater där systematiska brott mot grisdirektivet förekommer?sig och ger inga klara besked. Det betyder att det är hög tid för en ny kommission som vågar ta tag i frågan.När vissa medlemsländer inte följer spelreglerna försvinner förutsättningarna för konkurrens på lika villkor – som måste vara en förutsättning för den gemensamma marknaden.val till EU-parlamentet, och en ny EU-kommission ska utses. Det är dags för en ny rond om grisdirektivet. Då måste vi ha EU-parlamentariker som är redo att ta fajten. Jag tänker inte ge upp!Kent JohanssonEU-parlamentariker (C), förstanamn på Centerpartiets lista i EU-valet