Europeisk mat hittar till Ryssland

När den ryska myndigheten för livsmedelssäkerhet gick igenom hyllorna i en butikskedja i St Petersburg hittades mer än 70 olika sorters ostar från länder som officiellt inte får exportera till Ryssland.

Olaglig mat bränns

Ost från Argentina

Det är inget brott att sälja produkter belagda med importförbud, men det är olagligt att föra in dem i landet. Nu ska myndigheterna skärpa gränskontrollerna och all olaglig mat som hittas ska brännas på plats, skriver Financial Times.En frivilliggrupp med namnet "Ät ryskt!" har fått statsstöd för att hålla koll på vad som dyker upp i butikerna.För de butiker och restauranger som inte vill köpa insmugglade varor men inte heller nöjer sig med de inhemska alternativen finns det andra möjligheter.I stället för ur-parmesan från Italien importerar man ost från Argentina, tillverkad av italiensk-argentinska mejerister.