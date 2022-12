Europas största spruta är 55 meter bred

CHD Tandem rymmer 14 000 liter vatten och har en 55-meter bred bom i en specialkonstruerad upphängning, skriver Landbrugsavisen.dk.

Styrsystemet har levererats av Müller Elektronik och där ingår bland annat gps-styrd sektionskontroll samt automatisk bomhöjdsreglering och spårföljning.CHD Tandem har styrbara och hydrauliskt fjädrade axlar som kan utrustas med däckdimensioner upp till 580/70R42.Pumpkapaciteten är två gånger 370 liter per minut. Sprutan kan fyllas med upp till 980 liter per minut.Enligt Landbrugsavisen.dk är markfrigången är 80 centimeter under axlarna. Sprutan är 10,9 meter lång, 2,8 meter bred och 3,8 meter hög. Den väger 9,5 ton (tom).Den som vill ha Europas största spruta måste enligt den danska nättidningen punga ut med 144 000 euro, motsvarande cirka 1,3 miljoner svenska kronor.