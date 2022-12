Europacupen för retriever, Coupe d´Europe, är öppen för samtliga kennelklubbar i den internationella sammanslutningen FCI och varje land får skicka tre deltagare vardera. Det betyder att omkring 30 toppekipage, kommer att samlas på Plevnagården den 26 och 27 september.

Apportera vilt

Tävlingen genomförs i form av A-prov, det vill säga riktiga jakter. Alla hundar ska apportera vilt som skjuts under dag ett.De bästa hundarna går vidare till finalen dag två. Förutom att bästa ekipage utses är det även en lagtävling för deltagande länder.Sista anmälningsdag med meritförteckning är den 1 augusti. Avgiften per uttaget ekipage är 210 euro (cirka 2 000 kronor) per hund.Sponsring utgår från Svenska Kennelklubben och Svenska Spaniel- och Retrieverklubben.