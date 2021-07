Euron under tio kronor

Eurokursens svängningar har på senare år blivit allt mer intresssant för svenska lantbrukare. För en del har kurskollen till och med blivit rena nagelbitaren. Ska jag prissäkra mina eu-stöd nu eller senare har varit den ständigt ångestfyllda frågan för bönder med koll på sitt företag.



I höstas kunde ATL berätta om lantbrukare som låste sina stöd vid en kurs till 11 kronor. När kursen så fastställdes den 30 setptember hade kronan stärkts till 10,23. En "vinst"på 77 öre per euro utbetalt gårdsstöd.



Bästa euokursen förra året var den 23:e september då en euro kostade 10,08 kronor, alltså bara någon veckan innan kursen bestämdes för 2009 års eu-stöd. Sedan dess har resan varit lite skakig men med en klar tendens för en starkare krona.



För alla dem som planerat att prissäkra sina stöd 2010 till en hög eurokurs verkar tåget definitivt ha gått, även om ingen kan veta helt säkert. Men tendensens är en allt starkare krona. Enligt flera bedömare bör eurokursen långsiktigt ligga på en kurs om 9,50.



Under många år var det också så att kronan aldrig försvagades så mycket att eurokursen gick över 9,50 kronor. Förändringen kom hösten 2008 då kronan efter några månaders försvagning passerade tiokronorsvallen. I december samma år passerades även elvakronorsvallen. Många lantbrukare passade på att prissäkra 2009 års stöd. Men eurokursen fortsatte att svänga, vilket betydde att det gick att göra lyckade prissäkringar långt fram på försommaren.



Sämsta eurokursen efter förra årets fastställda kursdatum hade vi under december månad med toppnoteringen 10,49 onsdagen den nionde december. Nivån höll i sig fram till årsskiftet. Sedan dess har kronan visat en klart stigande tendens. Dan Birgerson