Eurokursen för årets gårdsstöd fastställd

Med den den nu fastställda kursen på 10,23 kronor per euro ökar gårdsstöden till svenska bönder med 350 miljoner kronor jämfört med det som betalades ut förra året. Fjolårets kurs var 9,79.



Visserligen blir det lite mer pengar till alla bönder jämfört med i fjol när kronkursen försämras. Men gladast är nog alla bönder som har valutasäkrat sina gårdsstöd. Några tusen har lyckats pricka in den sämsta kronkursen under året och valutasäkrat sina stöd på den nivån i en affär med sin bank.

De som säkrade sina stöd i början av mars då kursen gentemot euron var över 11,50 gör således en vinst på mellanskillnaden till dagens kurs på 10,23.



För en lantbrukare som prissäkrat sitt gårdsstöd på exempelvis 50 000 euro innebär det en vinst på 64 000 kronor. Pengar som nu banken måste betala ut till lantbrukaren.





Dan Birgerson