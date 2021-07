EU vill storsatsa för att stoppa avskogning

- Visst är det en ekonomisk fråga, men lösningen är inte bara att forsla över pengar. Det måste finnas en politisk vilja i mottagarländerna och möjlighet att följa upp lagar och beslut, säger Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.



Årligen avverkas skog på 13 miljoner hektar utan att ersättas med ny skog. Det är en yta lika stor som Grekland.



Avskogningen sker mest i tropiska länder och motsvarar cirka 20 procent av världens koldioxidutsläpp. Flyget står för 3-4 procent, enligt Pierre Schellekens.

EU-kommissionen har som mål att avskogningen ska vara halverad 2020 och ha upphört 2030.



- Vi uppskattar att det kommer att krävas 15-25 miljarder euro (cirka 150-250 miljarder kronor), säger Pierre Schellekens.

Kommissionens finansiella plan är just nu en trestegsraket.



Första steget är att använda en del av pengarna som kommer in när utsläppsrätter börjar auktioneras ut till företag 2013.

Om det totalt kommer in 50 miljarder euro om året skulle exempelvis 5 procent kunna gå till en fond mot avskogning.



Som ett andra steg kan kommissionen tänka sig att medlemsstater får köpa vissa projekt inom till exempel hållbart skogsbruk runt om i världen, för att möta sina egna utsläppsmål.

- Det vill vi ha lite som ett pilotprojekt, säger Pierre Schellekens.



Det tredje steget är att låta enskilda företag köpa projekt, men inte förrän efter 2020.



Pierre Schellekens tror att minskad avskogning blir en del av FN:s nya klimatavtal om ländernas åtaganden från 2012, som världens länder förhandlar fram i Köpenhamn i december.

- Jag har märkt att det finns en politisk vilja att gå fram med det här i Köpenhamnsavtalet, säger han. Tina Andersson