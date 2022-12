EU-valet: Kristdemokraternas topp tre

Under två veckor listar ATL de tre översta namnen på respektive partis lista till EU-valet. Nedan följer en kort beskrivning av Kristdemokraternas tre toppkandidater samt en förteckning över de övriga namnen på listan.

Journalist. Väljer utskottet för utrikesfrågor. Vill ha större fokus på mänskliga rättigheter, en humanare flyktingpolitik och fler rivna handelshinder.Kommunalråd i Uppsala. Väljer utskotten för medborgerliga fri- och rättigheter, inre marknad och konsumentfrågor samt jordbruksutskottet. I det sistnämnda vill hon sitta för att "kunna reformera EU:s jordbruksstöd så att det styr mot kvalitet och inte gynnar fusk som slår ut svenskt jordbruk".Ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse. Väljer utskottet för sysselsättning och sociala frågor på grund av sitt engagemang för hemlöshet och fattiga EU-medborgare. Han är övertygad om att jobben kommer att vara avgörande även under nästa mandatperiod.Research: Sara Johansson, Tina Andersson och Anja Thorsén4. Désirée Pethrus, Stockholm5. Anders Sellström, Umeå6. Sara Skyttedal, Stockholm7. Lars O Molin, Örebro8. Matilda G Stålbert, Göteborg9. Charlie Weimers, Hammarö10. Caroline Szyber, Stockholm11. Yusuf Aydin, Botkyrka12. Irene Oskarsson, Aneby13. Magnus Jacobsson, Uddevalla14. Gudrun Brunegård, Vimmerby15. Conny Brännberg, Skövde16. Penilla Gunther, Trollhättan17. Lars Gustafsson, Laholm18. Lili André, Gävle19. Mattias Grängzell, Malmö20. Amanda Agestav, Västerås21. Per Landgren, Göteborg22. Soledad Henriquez, Örnsköldsvik23. Christer Broström, Arvika24. Ewa Sundkvist, Örebro25. Else-Marie Lindgren, Borås26. Magda Ayoub, Upplands Väsby27. Henrik Ehrenberg, Stockholm28. Jennifer Brown, Stockholm29. Tommy Bernevång Forsberg, Jönköping30. Roksana Parsan, Stockholm31. Anne-Lie Sundling, Öckerö32. Lars Eklund, Linköping33. Susanne Wismén, Jönköping34. Magnus Hedman, Halmstad35. Soheila Fors, Karlskoga36. Stig Nyman, Vallentuna37. Lars-Axel Nordell, Örebro38. Marie Louise Forslund-Mustaniemi, Strängnäs39. Jesper Haglund, Bryssel40. Veronica Kerr, Umeå41. Antonella Pirrone, Nynäshamn42. Per Ewert, Nässjö43. Jonny Kärkkäinen, Vilhelmina