EU-valet: Centerpartiets topp tre

Under två veckor listar ATL de tre översta namnen på respektive partis lista till EU-valet. Nedan följer en kort beskrivning av Centerpartiets tre toppkandidater samt en förteckning över de övriga namnen på listan.

EU-parlamentariker.Äger 93 hektar skog i Västergötland.Väljer utskottet för industrifrågor, forskning och energi.I dag suppleant i jordbruksutskottet. Vill att EU antar bindande mål för förnybar energi på nationell nivå.Driver en växtodlingsgård utanför Ystad. Agronom. Tidigare ordförande för LRF Ungdomen.Väljer jordbruksutskottet för att hon "brinner för svenskt lantbruk, hållbar matproduktion i hela Europa och en levande landsbygd".Riksdagsledamot.Vill bland annat arbeta för öppna gränser och fri rörlighet.Väljer utskottet för rättigheter, för miljö och energi samt handelsutskottet. I rättighetsutskottet avhandlas bland annat just frågor om fri rörlighet. Miljö- och energiutskottet väljer han för att "där ligger de stora utmaningarna med klimatfrågan och energiomställningen, frågor som ligger nära de gröna näringarna". Handelsutskottet har hand om viktiga frågor som exempelvis frihandelsavtalet med USA.Research: Sara Johansson, Tina Andersson och Anja Thorsén4. Hanna Wagenius, Uppsala.5. Staffan Nilsson, Bjuråker6. Ewa-May Karlsson, Vindeln7. Isak Engqvist, Markaryd8. Carola Gunnarsson, Sala9. Pelle Thörnberg, Stockholm.10. Gunilla Hjelm, Vetlanda11. Andreas Carlsson, Frösön12. Stihna J Evertsson, Högsby13. Johan Örjes, Enköping14. Tomas Mörtsell, Storuman15. Kerstin Lundgren, Södertälje16. Erik Thunefors, Ånge17. Julie Tran, Linköping18. Nova Jeanette Nilsson, Malmö19. Lars Dahlström, Göteborg20. Stefan Nypelius, Bro21. Ann-Marie Nilsson, Jönköping22. Per Johansson, Falkenberg23. Dayana Jadarian, Eskilstuna24. Peter Helander, Mora25. Jane Larsson, Kristinehamn26. Lars Karlsson, 53 år, Karlskrona27. Qalinle Dayib, 32 år, Kristianstad28. Eva-Lena Blom, Mårdsund29. Bo Rundquist, Vagnhärad30. Torbjörn Ahlin, Kumla31. Staffan Albinsson, Alingsås32. Patrik Davidsson, Fröseke33. Fredrik Christensson, Lysekil34. Christina Bröms, Sollerön35. Leif Sternfeldt, Horred36. Johan Fälldin, Stockholm37. Inger Fredriksson, Katrineholm38. Christian Holm, Helsingborg39. Nina Wahlin, Södertälje40. Per Karlberg, Stockholm41. Petronella Petersson, Mörrum42. Thomas Andersson, Fåker43. Hans Lindqvist, Värmdö