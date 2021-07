EU tar nu nya steg ut ur mjölkkrisen

Det finns redan ett stort antal stöd för att hjälpa näringen genom dagens kris, och insatserna ger resultat.

Jag är glad över att kunna konstatera att marknaden har börjat röra sig i rätt riktning. På en månad har smörpriset stigit tio procent i EU. Priset på ost och mjölkpulver stiger också liksom det genomsnittliga mjölkpriset i EU.



Låt mig upprepa vad EU-kommissionen gör:

- 2003 års jordbrukspolitiska reform innebär att mjölkproducenter via gårdsstödet kompenseras med 5 miljarder euro per år för sänkta interventionspriser. Svenska lantbrukare får 118 miljoner euro (cirka 1,2 miljarder kronor) genom detta.



- I år kan 70 procent av direktstöden utbetalas så tidigt som den 16 oktober i stället för den 1 december för att hjälpa lantbrukarnas kassaflöde.



- Vi utnyttjar intervention, stöd till privat lagring och exportstöd för att hjälpa marknaden på traven. Vi räknar med att lägga 600 miljoner euro på dessa verktyg under tolv månader.



- Vår landsbygdspolitik erbjuder en lång lista på åtgärder som medlemsländernas regeringar kan använda till att omstrukturera mjölksektorn och göra den mer konkurrenskraftig.



- Hälsokontrollen av jordbrukspolitiken och det ­ekonomiska återhämtningspaketet ger ytterligare 4,2 miljarder euro avsedda för ett antal "nya utmaningar", varav omstrukturering av mejerisektorn kan vara en.



- Skolmjölksprogrammet har utvidgats och ett förslag om att utöka antalet produkter ytterligare är på väg. Vi har öppnat för en ny omgång marknadsföringsprogram för mejeriprodukter.

Med tanke på allt detta är jag förbluffad över att vissa personer anklagar EU för att inte göra någonting för mjölksektorn.



En fråga som fortfarande är het förstås avskaffandet av mjölkkvoterna 2015.

När kvotsystemet infördes 1984 var det tänkt som en tillfällig åtgärd. På senare år har det hämmat mjölksektorns konkurrenskraft. Det begränsade EU:s produktion så att Nya Zeeland blev den ledande exportören av mejeriprodukter. Det skapade barriärer för unga lantbrukare som vill in i branschen.

Och det har inte bromsat förlusten av arbetstillfällen: sedan 1984 har de tio länder som först gick med i EU förlorat 80 procent av sina mjölkproducenter.



Även om vi redan gjort mycket så är mer på gång. På kort sikt vill vi tillåta medlemsländerna att ge lantbrukare upp till 15 000 euro i statligt stöd.



Vi ger kommissionen nya befogenheter att vidta snabba, temporära åtgärder mot marknadsstörningar i mjölk­sektorn. Vi kommer också att tillfälligt ändra reglerna för kvotuppköp för att uppmuntra till omstrukturering.



Vi måste också se på några långsiktiga frågor.

Jag vill tillsätta en expertgrupp för att diskutera hur kontrakt mellan mjölkproducenter och mejeriindustrin kan se ut, möjligheterna till terminshandel med mjölk­produkter och idéer för minskade produktionskostnader och för spridning av innovationer.



Frågan om "maktbalansen" i mjölkkedjan är redan på bordet i form av en rapport från kommissionen som ska vara klar i slutet av året.

Den rådande ekonomiska krisen har drabbat en rad sektorer hårt, och darrningar i den globala ekonomin ­kommer alltid att beröra jordbruket. Men EU gör redan en hel del för att stabilisera och stärka mjölksektorn, och vi tar nu nya steg ut ur krisen.



Mariann Fischer Boel

EU:s jordbrukskommissionär