EU spår medelskörd i år

2010 års spannmålsproduktion kommer antagligen att ligga nära medelskörden för de senaste fem åren, siar EU-kommissionen. Skörden per hektar blir 5,1 ton per hektar, 5 procent högre än medlet, men det ger inte större totalskörd eftersom den odlade arealen minskat med 3 procent jämfört med förra året.



Extremt väder i olika former har präglat 2010. Vårbruket kom igång sent i många delar av Europa på grund av den långa och kalla vintern. Under våren var det torka i Storbritannien, västra Frankrike, Beneluxländerna, norra Tyskland, östra Polen och Grekland. I andra delar av Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien och Rumänien drabbades bönderna översvämningar medan Italien och Spanien fick en mycket gynnsam vår. Sommaren har varit mycket varm och torr i centrala och norra Frankrike, Beneluxländerna och Tyskland. ATL.nu