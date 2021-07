EU ska ge färdriktning för stödmiljarderna

MALMÖ ATL

När EU-kommissionären Johannes Hahn, ansvarig för EU:s regionalpolitik, kommer till Malmö är det egentligen främst för handbollens skull. Han är väldigt handbollsintresserad.

Före matchen mellan Sverige och Frankrike passar han dock på att dricka kaffe med vanligt folk och diskutera EU:s strukturfonder.





Vanligt folk i dessa sammanhang är studenter och personer som är engagerade i olika EU-projekt. Det blir initierade diskussioner om olika projekt inom, utom och över Sveriges gränser, men inte så mycket visioner om EU:s regionalpolitik från 2014 och framåt, då den nya programperioden inleds.- Det är en öppen fråga vad som bör vara i fokus under nästa period, säger Johannes Hahn.Han vill inte föregå de diskussioner inom EU som pågår och som tar ett steg framåt den här veckan.På måndagen skulle synpunkterna från olika intressenter vara inlämnade till kommissionen samtidigt som ett så kallat sammanhållningsforum inleddes.Ministrar och representanter för intresseorganisationer och myndigheter diskuterar EU:s regionalpolitik under två dagar och Johannes Hahn är deras värd.Men han framhäver i alla fall hur viktigt det är att utveckla de svaga regionerna om vi vill utveckla EU. Han påpekar också att EU är på rätt väg eftersom antalet fattiga regioner har minskat.Det bekräftar att sammanhållningspolitiken, som under nuvarande programperiod får 105 miljarder euro vilket motsvarar nästan 1 000 miljarder svenska kronor, är lyckad, anser Johannes Hahn.Birgitta Sennerdal