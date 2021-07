EU kan lätta importrestriktioner

Det kan bli billigare att ta in framför allt fodervete, korn och socker till Europa om ett nytt förslag från EU-kommissionens jordbruksavdelning går igenom, skriver Financial Times.



Förslaget, som än så länge bara är ett utkast, är ett svar på den dåliga tillgången på foderspannmål på världsmarknaden.



Kommissionen vill öka importen och minska spänningen på den europeiska marknaden, eftersom priserna på foderspannmål har stigit kraftigt i Europa.



Det är exporten till Mellanöstern och Nordafrika som har satt press på den europeiska marknaden och tömt förråden, skriver Financial Times. Samtidigt som Rysslands exportförbud har minskat tillgången. Bland annat har Europas export av vete stigit med 20 procent från juli månad jämfört med samma period förra året och exporten av korn har ökat med hela sju gånger.

Priset på ett fodervetekontrakt i London har stigit med 110 procent sedan juni.



Förslaget att också tillåta mer sockerimport kommer från krisen i Portugal i december, då konsumenter i panik tömde hyllorna på socker.

Financial Times menar att förslaget kan leda till ökade matpriser internationellt och att Europa kan importera ytterligare 300 000 ton socker om förslaget går igenom. Och det kan sätta ytterligare press på sockerpriset som redan ligger nära 30-årshögsta.