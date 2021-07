Ett utmärkt tillfälle att skaffa kunskap

I morgon och i övermorgon pågår detta evenemang vid Borgeby i Skåne. Under åren har arrangören, Hir Malmöhus, utvecklat sitt koncept. Här är kompetensen, sakkunskapen, yrkesskickligheten, eller vad man nu föredrar för uttryck, i främsta rummet. Den som söker marknadstingeltangel får söka någon annanstans.



Borgeby fältdagar har blivit en fackmässa med internationellt renommé. Att en av de stora maskintillverkarna, Agco, har valt Borgeby för världspremiären för sin Valtra biogastraktor är ett gott betyg.



Här är det alltså tätt med kunskap. Bland Hirmedarbetarna som guidar, bland utställarna och inte minst bland besökarna. För lantbruksproffs är det okej att nörda ned sig

i finlir och detaljer. Här kan man med egna ögon studera provrutor och se vad olika givor och doser får för effekt, eller hur olika sorter artar sig. Olika maskiner körs också i praktisk drift. Gropen är en klassiker, att kliva ned i den och under kunnig ledning studera jordlager, rotutveckling, maskgångar med mera är en kunskapshöjare. I år simuleras torka i en del av gropen.



Ett aktuellt tema är vatten. Klimatförändringarna innebär torka på sommaren och häftiga regn under andra tider av året. Hur hanterar man det? Hur bevattnar man? De senaste rönen presenteras i seminarieform på mässan. Och den som tvivlar på att fortsatt finslipning av den vanliga odlingen är vägen kan bekanta sig med alternativa driftsinriktningar och grödor på Borgeby.



Vi tycker om att tro att den svenske bonden är välutbildad och snäppet över många andra länders bönder. Så kanske det är, men det finns stora variationer inom bondekåren. Att bonden följer med när kunskapsläget höjs är nödvändigt för att Sverige ska hänga med i konkurrensen. Med allt friare marknader ställs allt högre krav på bonden, han eller hon ska inte bara veta vad som ska göras på fältet utan också bakom skrivbordet för att till exempel möta pris- och valutafluktuationer.



Borgeby fältdagar är ett utmärkt tillfälle för den som vill bekanta sig med ny kunskap.Lars Vernersson