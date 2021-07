Ett stärkt jordbruk är livsviktigt för Europa

Under de senaste åren har EU:s jordbrukare mött enorma svårigheter. Deras inkomster har alltid varit låga, men nu är de i ett kritiskt läge. Även före krisen 2009 var jordbrukarnas inkomster i genomsnitt bara hälften av genomsnittet för alla sektorer. Under 2009 föll de ytterligare tolv procent. Utöver detta ställs nu jordbrukarna inför extrema vädersituationer och allt instabilare marknader.



Därför måste vi behålla en stark jordbrukspolitik efter 2013, som har fokus på att förstärka produktionen och som tar hänsyn till biologisk mångfald och djur­omsorg. Framtidens Cap måste säkerställa att marknaderna fungerar bättre. De återstående åtgärderna för att hantera prissvängningarna måste behållas. Vi undersöker också nya verktyg för detta, som kontrakt, skyddsnät och försäkringar.



Dessutom behöver vi förstärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Ett sätt att göra detta är att samla utbudet via producentorganisationer, särskilt kooperationer.



Direktstöden under första pelaren i Cap är nödvändiga om jordbrukarna ska kunna fortsätta att bidra med de stora vinster för samhället som tryggad landsbygd och säkrad livsmedelsförsörjning till 500 miljoner konsumenter innebär.

Vi vill att de riktas så mycket som möjligt till aktiva jordbrukare. Betalningarna till mindre gynnade områden (LFA) måste också fortsätta. De är särskilt viktiga för att sysselsättningen ska kunna bibehållas på landsbygden.



Vi behöver också mer samstämmighet mellan Cap och andra politikområden i EU. Vi måste se över konkurrensreglerna så att de möjliggör -?inte förhindrar -?för jordbrukare och jordbrukskooperativ att bli effektivare.

Slutligen vill vi se en allmän förstärkning av Cap. Vi vill inte ha någon ytterligare åternationalisering. Det skulle bara snedvrida konkurrensen och urholka den inre marknaden. Vi vill ha solidarisk finansiering utan utökad medfinansiering i medlemsländerna.



Upprätthållandet av det europeiska jordbruket är livsviktigt. Det ger sysselsättning åt nästan 30 miljoner människor, något som är viktigt för Europas medborgare, särskilt i tider av ekonomisk osäkerhet. De förslag vi lägger fram syftar till att säkra att jordbruket fortsätter att leverera dessa nyttigheter.

En stark jordbrukspolitik, med en mycket rimlig budget, kommer att vara viktigare än någonsin under de kommande åren om jordbruket fullt ut ska kunna anta de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningarna som väntar samtidigt som höga djuromsorgskrav ska tillgodoses.

Vi vill också betona att dessa krav också ska ställas på importerade varor.



Pekka Pesonen

generalsekreterare

Copa-Cogeca