Ett skepp kommer lastat med julvärme

Den över tio ton tunga polygripen sjunker djupt ned i den rykande flishögen.

I ett enda lyft svingar kranen över nära fem ton flis ombord på båten Kaili.



Nere i båten åker två lastare fram och tillbaka för att fördela och packa flisen i lastrummet.

Två kranar jobbar hela dagen för att fylla båten med nära 2?500 ton flis. Flis som ska hålla julvärmen hos folket i mälardalen.

Båten kom till Sölvesborgs hamn på onsdagsmorgonen och lastas med flis från skogsägare runt om i Småland och Blekinge.

Minst sju lastbilar om dan, eller cirka 4 000 ton per månad, kommer till hamnen under december och januari.



Södra Skogsenergi har nyligen satt i gång att leverera skogsflis per båt. Och verksamheten ökar hela tiden.

Ökning varje år

- Vi planerar att öka produktionen av biobränslen totalt sett med minst 15 procent per år fram till 2014, säger Per Hermansson, biobränslekoordinator på Södra skogsenergi.



Några anledningar till båttransporten är att värmeverken i Mälardalen betalar bra och att båtfrakt är billigare och mer miljövänligt än lastbilstransporter. Kaili ska gå till Sveriges största biobränsleeldade värmekraftverk utanför Södertälje.

Igelsta kraftvärmeverk är nyligen färdigbyggt och en gigant med svenska mått mätt. Pannan är på 285 MW och ska göra både värme och el.

- Vi kommer att använda ungefär 1,4 TWh av skogsbränsle på ett år, eller 15?000 ton i veckan, säger Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi som driver Igelsta.



Varken Per Hermansson eller Jan Steinle vill berätta vad de säljer respektive köper flisen för.

- Men jag kan säga att vi ser en lugnare marknad nu. De senaste åren har priset på flis stigit brant, men sedan i våras har priserna planat ut. Och nu sänker vi priserna, säger Jan Steinle.



Per Hermansson säger heller inget om priset men påpekar

att Energimyndighetens genomsnittspris på 175 kronor

per megawattimme verkar lite lågt.

Klockan 17:15 är Kiali färdiglastad och går ut i Blekinge skärgård.



Hon ska komma fram till Södertälje ett dygn senare men hon stöter på hårt väder utanför Gotland och kommer inte fram till hamnen vid Igelstaverket förr­än sent på torsdagskvällen.

- Det är ett kolossalt pussel. Det kommer in en båt om dagen. I vårt system har vi byggt in att vi måste få in båtar och kan inte ta emot fler bilar än vi gör, säger Jan Steinle. Härje Rolfsson