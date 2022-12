Etanol föll från rekordnivå

Vetepriset steg med 3 procent i Chicago under stigande dollarkurs och med 2 procent för de korta kontrakten i Paris.

Odlingsväder

Vete

Skruvar upp prognosen

Generellt sett lägre

Majs

Sojabönor

Raps

Potatis

Gris

Mjölk

Socker

Den dämpade prisutvecklingen i Paris har troligen sin förklaring i att franskt vete inte var billigast i veckans GASC.Potatispriset i Frankfurt (snart Leipzig - handeln flyttar dit i maj) föll med 15 procent i veckan. Historiskt har december varit en stark månad och sedan har det gått utför.Mjölkprodukterna handlades någon procent lägre i Frankfurt, men föll med 10 procent i USA. På Global Dairy Trade i tisdags noterades lägre pris generellt, men på produkterna endast på WMP. Resten steg i pris, vilket de till slut som nämnt ovan inte gjorde på EUREX.Årets sista WASDE-rapport kommer i veckan. Reuters har sammanställt analytikernas förväntningar på globala utgående lager till i genomsnitt 191,75 mt för vete (192,90 i novemberrapporten), 191,42 mt för majs (191,50 i november) och 89,70 mt för sojabönor (90,28 i november).Southern Oscillation Index har sedan förra veckan sjunkit från -7.3 till -8.2. Ett SOI under -8 kan indikera ett El Nino. USA:s Climate Prediction Center sade i veckan att det är 65 procents chans att ett El Nino uppstår under vintern eller våren på norra halvklotet.Prognoser på Australian Bureau of Meteorologys hemsida tyder på El Nino i december, men inte riktigt för februari och april. För april är det bara ECMWF och NASA som förutspår ett El Nino, men alla prognosmakare ligger åt det hållet.I USA blir det torrare än normalt i mellanvästern, i södern och i sydväst. I norra Mexiko blir det däremot blötare än normalt.De kommande två veckorna väntas en samlad nederbörd över det normala i hela Europa, utom i södra Spanien och Portugal. Det är en mycket blötare prognos än vi såg förra veckan.Även Ryssland kommer att få mer nederbörd än normalt, fast i form av snö. Ukraina får ännu mer regn än Ryssland.Nederbörden i Brasilien fortsätter att vara rikligare än normalt även den kommande tvåveckorsperioden. Även Argentina fortsätter att få riktlig nederbörd.Australiens prognos är även denna vecka nederbördsrik i öster och torr i väster.Risken för utvintring av Rysslands höstvete, som drivit priset på vete uppåt de senaste veckorna, är redan diskonterat av marknaden och blickarna har vänts mot andra nyheter.Från Ryssland kommer rapporter om snö på åkrarna medan det amerikanska vetet gått in i vintervilan.De andra nyheterna har inte varit positiva för vetepriset. Dit hör ett uttalanade från Ukrainas jordbruksdepartement om att 7,5 mHa höstvete blev sått och att 72 procent är i bra eller tillfredsställande skick.Dit hör också den senaste GASC-tendern. Egyptens GASC köpte 175 000 ton vete i veckan som gick. Resultaten kom i onsdags. När det visade sig att det inte var franskt vete som var billigast den här gången föll Matifs terminer omedelbart med 3 euro.GASC-tendern gick till Rumänien med 120 000 ton för 260 dollar FOB och Ukraina med 55 000 ton till 257,50 dollar FOB. Priserna motsvarar 210 respektive 208,50 euro per ton.EU gav exportlicens för 729,000 ton vete i veckan. Hittills i år ligger exporten en bra bit över förra årets 12,75 mt jämfört med 11,5 för samma vecka förra året.Fortsätter EU att exportera vete i den här takten kommer den att nå ca 32 mt fram till sista juni, eller ca 5 mt mer än förra året.USDA estimerade i november att exporten blir 28 mt, alltså ungefär lika hög som förra året. Det ska bli intressant att se om USDA ändrar exportestimatet för EU i den WASDE-rapport som kommer i veckan.Det finns mycket vete lagrat på gårdarna i Europa i förhoppningen om högre pris. Tidigare år har synen på lagringsidén varit annorlunda på nyårsdagen än den varit fram till julhelgen.Kanske har blicken efter nyårsafton flyttat över till den kommande skörden, medan den gamla skördens öde förlorat det mesta av sin tidigare betydelse.Efter den prisuppgång som ägt rum sedan slutet av september är priset också ganska attraktivt nu. Gissningsvis kommer en hel del vete att komma ut på marknaden den kommande månaden.Matifs termin för december 2015 handlas i 196 euro per ton, motsvarande 1 819 kr per ton. Detta är både i ett historiskt perspektiv och mot bakgrund av årets prisnivå, ett attraktivt pris att terminssäkra nästa års skörd till.Ännu bättre är förmodligen att göra detta via Chicagos veteterminer, som generellt sett alltid handlas på en lägre nivå, men som också uppvisar ett stort contango på 7 procent på årsbasis. Priset där är drygt 1 700 kr per ton och det skall alltså ses mot bakgrund av att prisnivån generellt är lägre.Statistics Canada estimerade skörden i landet till 29,3 mt, som är 1,8 mt mer än de trodde i oktober och mer än marknaden förväntade sig. Med ett ganska stort ingående lager innebär det att exporten den här säsongen kan bli (nästan) lika stor som förra årets 23 mt.Chicagovetet (mars) stötte på motstånd vid 600 cent, liksom under sensommaren. Ett nytt försök att gå högre kanske inträffar i veckan som kommer. Priset stängde på 594 cent i fredags.FAO/AMIS rapporterade i torsdags den 4 december. De höjde det globala produktionsestimatet från 723 mt till 725 mt.Höjningen är hänförlig till EU och Ryssland. FAO höjde också utgående lager med 1 mt (huvudsakligen i Ryssland +3,3 mt och i Kina +3 mt).Marskontraket CH4 har gått upp från 385 cent till fredagens 395 cent. Uppgången kom i torsdags efter att USDA sagt att exporten av majs varit större än förväntat.Mato Grosso i Brasilien, som är den delstat där majs odlas mest som andragröda efter sojabönor, väntas enligt den första officiella prognosen producera 14,5 mt, jämfört med 17,7 mt förra året. Det beror på att arealen är 12 procent mindre än förra året. Detta kommer att slå direkt mot exportvolymen.Etanolproduktionen i USA föll tillbaka något i veckan, från förra veckans rekordnivå.Man tänker intuitivt att ett lägre oljepris och därmed ett lägre etanolpris ska leda till lägre pris på majs, men det är inte alls säkert. I USA är det krav på att bensin ska innehålla 10 procent etanol.Ett lägre bensinpris innebär åtminstone så småningom högre efterfrågan på bensin och därmed också en högre efterfrågan på etanol - och majs. För priset på majs i USA, där nästan hälften av all majs redan används till etanoltillverkning, kan detta innebära att priset på majs går upp, inte ner.Motsvarande mekanism finns inte för biodiesel. I EU går det mesta av rapsoljan till biodiesel.Etanolpriset har visserligen fallit lite i veckan, men i stort sett inte följt med bensinpriset ner under hösten.FAO/AMIS höjde produktionsestimatet med 5 mt till 1 020 mt, hänförligt till Kina (+2,2 mt) och Mexiko (+1,5 mt). För USA gjorde de en sänkning med 1,7 mt. Utgående lager höjs med 2 mt. De noterar särskilt att utgående lager i USA ökar med 19,5 mt från förra året.Sojabönorna (SF5) föll inte, som många tekniska analytiker väntat sig. Priset vände upp kraftigt i fredags, förmodligen med stöd av tekniskt orienterade handlare som köpte tillbaka sålda terminer. Det är dock ännu för tidigt att säga att huvud-skuldra-formationen är historia. Man ser ibland sådana formationer som har flera "skuldror".Exporten av sojabönor var fortsatt hög, 1,18 mt, men inte så hög som veckan innan.Sojamjölet uppvisar samma mönster, alltså en potentiell "huvud-skuldra formation", som sojabönorna - och på samma sätt kan det handla om en "falsk" sådan.Sojaoljan föll under 32 cent som är en teknisk stödnivå. Mot slutet av veckan rekylerade priset upp mot 32 cent igen, vilket erbjuder ett bra säljtillfälle.Som vi har berört ovan, finns ingen mekanism liknande den för etanol, som skyddar biodieselråvaran mot prisfall i råolja. Råoljan har fallit kraftigt i pris den senaste tiden. Sojaoljan har varit i fallande pristrend längre, men det senaste fallet i råoljan borde ge ny fart nedåt i sojaoljan.FAO/AMIS höjer global produktion av sojabönor med 1 mt, hänförligt till högre hektarskörd i USA. De lämnar dock utgående lager oförändrat på 40 mt.Februarikontraktet på rapsfrö steg med 3 euro under veckan till 340 euro.Statistics Canada rapporterade att skörden av canola uppgick till 15,6 mt, vilket var mycket högre än det tidigare estimatet på 14,1 mt.Ingen i branschen hade väntat sig den stora skörden. Exporten av canola kommer därför förmodligen att vara ännu större än förra året, när skörden var förbluffande stor.Med tanke på att året började med snö och is som fördröjde sådden, var det väl ingen som trodde att skörden skulle kunna bli 13 procent större än rekordskörden förra året.Dollarn har stärkts kraftigt mot Euron i veckan och det slutade med hausse i dollarn på fredagen efter att sysselsättningsstatistiken i USA publicerats. Dollarns styrka har bidragit till att priset på rapsfrö (i euro) inte fallit såsom den annars skulle ha gjort.Potatisterminen bröt stödet på 5,10 Euro och eftersom vi också befinner oss i december, som tidigare år varit en säsongsmässig topp, innan priset fortsätter nedåt de år som haft en stor produktion, är det nog bäst att gå ur köpta positioner på potatis.Lean hogs majkontrakt föll kraftigt i veckan. Efter att ha handlats på 96 cent i november har priset fallit ner till 89.75 cent. Det finns ganska stor fallhöjd i det amerikanska grispriset.I tisdags var det återigen en Global Dairy Trade-auktion, med ännu lägre genomsnittligt pris. Det genomsnittliga priset föll med 1,1 procent.WMP sjönk med 7,1 procent, men det var den enda produkten som noterade lägre pris. Smör steg med 7,3 procent och SMP med 5,7 procent. Ostpriset steg också med 5,2 procent.På EUREX har dock de lite längre terminerna på SMP handlats ner med 3 procent i veckan, medan smörpriset har handlats upp med 1 procent. En korg av dem som motsvarar mjölkråvara har gått ner med 1 procent i veckan till 2,79 kronor per kilo.När vi frågar mjölkbönder vid vilken nivå de tror att de skulle vilja sälja terminer på mjölk verkar 3,60 kronor per kilo vara ett riktmärke.Priset marskontraktet på NYBOT föll under den tekniska stödnivån och nådde ner till 15 cent där priset fann stöd. Tekniskt är trenden nedåtriktad och ur det perspektivet skulle priset gissningsvis fortsätta ner.Kingsman sänkte estimatet för underskottet på socker med 60 procent till 600 000 ton. I oktober estimerade Kingsman underskottet till 1.66 mt. De hänvisar till högre produktion i Indien. Enligt Kingsman har det lägre priset på socker ännu inte påverkat produktionen i världen, utom i Mexiko och i södra Brasilien, där det inte investerats på flera år, enligt Kingsman.