Erlandsson summerade ordförandeskapet i EU

Den svenska jordbruksministern konstaterade att EU under Sveriges ledning fattat fler beslut som berör fiskefrågor än under något annat ordförandeskap.



Han var också nöjd med att EU beslutat om regler för företag som säljer timmer och trävaror inom EU med målet att helt kunna stoppa handeln med olagligt timmer.



- Vi har även jobbat hårt för att öka skyddet för försöksdjuren under vårt ordförandeskap. EU har tagit ett kliv framåt vad gäller både djurskydd och hållbart fiske, vilket känns bra, säger Eskil Erlandsson i en kommentar.ATL.nu