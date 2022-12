Erlandsson bjöds på SCA:s lyxjakt

Det avslöjar Svenska Dagbladet Näringsliv i dag.

Jakten, som ägde rum på tyska Schloss Löwenstein söder om Frankfurt, beskrivs som en av Europas mest exklusiva i sitt slag.Enligt SCA ligger kostnaden för en jakt på runt 20 000 kronor per person. Bolaget bjuder deltagarna på allt utom transporten, vilket i det här fallet ska ha skett i SCA:s affärsflyg.Enligt uppgift till SvD Näringsliv landar dock kostnaden för den här typen av jakt på runt 80 000-100 000 kronor per person när bolagets affärsflyg används.Eskil Erlandsson (C) bekräftar att han deltagit i SCA:s jakt.– Ja, jag deltog i en jakt i Tyskland i höstas, i oktober eller november, säger han till tidningen.Eskil Erlandsson uppger att han har betalat för resan, cirka 5 000 kronor.– Det gjorde jag i januari i år tror jag. Det är inte meningen att jag ska betala mer än för resan, säger han.Eskil Erlandsson ser inga konstigheter med att han som politiker låter sig bjudas på lyxjakt med näringslivet.– Vi har att följa det regelverk som gäller rent allmänt. Men jag kan inte se det som något kontroversiellt. Jag sysslar mycket med lantbruksfrågor och skog och det gäller att skapa nätverk och att hålla liv i nätverk, säger han till SvD Näringsliv.Kammaråklagare Thomas Forsberg, som håller i den pågående förundersökningen kring SCA om bland annat mutbrott, tycker att tidningens uppgifter är intressanta.– Politiker måste visserligen träffa näringslivet, men varför låter man näringslivet bjuda på detta. Och varför betalar politikerna för resan, men inte för själva aktiviteten. Det hela låter märkligt, säger han.SCA har genom åren lagt ut miljonbelopp på att arrangera exklusiv vildsvinsjakt i Tyskland, där den som fäller sitt första vildsvin bland annat får smisk på baken med en lövruska.Huruvida Eskil Erlandsson blev smiskad framgår dock inte av tidningens uppgifter.