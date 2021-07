Eon vilseleder om biogas

Flera anmälningar har kommit in till Konsumentverket (KO) där konsumenter reagerat mot Eons reklam bland annat i Stockholms tunnelbana och på företagets hemsida.



Anmälningarna ifrågasätter att fordonsgas benämns som biogas. Samt att flera typer av gas sammanblandas vilket gör det rörigt och svårt för kunden att veta vilken gas som företaget menar.



Konsumentverket skriver i sin bedömning att all marknadsföring ska vara saklig och korrekt. Ord som "miljövänlig" och "grön" anses vaga och ospecifika och ska inte användas, vilket Eon gör flera gånger på hemsidan.



KO ifrågasätter det vad de kallar "inkonsekvent användande" av termerna bio- och fordonsgas på Eons hemsida. Som exempel nämns en banner på webbplatsen med information om biogas. Men i informationen som lämnas blandas bio-, natur- och fordonsgas.



Det står bland annat att biogas ensamt kan kallas fordonsgas eller att biogas som blandas med naturgas kan kallas för fordonsgas. När konsumenten sedan ska hitta tankställen för biogas blir det svårt att hitta eftersom endast fordonsgas anges och inte mer specifikt just vilken gas det är.



Slutsatsen är att Eons marknadsföring är vilseledande. Nu har Eon möjlighet att lämna yttrande om KO:s synpunkter fram till 17 september. ATL.nu