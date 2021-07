Entreprenörer ska kollas med en gps

De senaste åren har Vägverkets krav på att entreprenörerna ska ha gps-utrustning i sina fordon successivt utvidgats över landet.



Snart ska driftupphandlingarna av nya treårsavtal göras. De löper från och med september nästa år och då höjs kraven.



-Alla fordon som är kopplade till vinteråtgärder och som kör mer än 50 timmar åt oss ska ha gps-utrustning, säger Björn Eklund, chef för Vägverkets enhet för drift och underhåll.



Förutom att Vägverket kan se exakt var olika entreprenörer kört rapporteras också vilken åtgärd som gjorts på de olika vägavsnitten.



-Exempelvis ska saltspridarna vara kopplade till utrustningen så vi kan följa upp var vi lägger salt och hur mycket salt vi lägger.





Verifierar åtgärder

Vid olyckstillbud

Även sandspridare ska vara kopplad till utrustning och i vissa kontrakt har Vägverket ställt krav på givare som signalerar om plogen varit uppfälld eller nedfälld.-Största anledningen är att verifiera de åtgärder som utförs på vägnätet, säger Björn Eklund.För de entreprenörer som kör sommartid med åtgärder som exempelvis sopning, sandupptagning, slåtter och inspektion av vägnätet gäller gps-kravet om man kör mera än 50 timmar per år.-Även där vill vi ha en verifikation på att man åkt hela vägnätet med rätt intervaller.Men gps-informationen tjänar även ett annat syfte. Under den kommande vintern testas ett webbaserat system för visning av detaljerad information till allmänheten.Genom att entreprenadmaskinernas jobb i princip registreras under tiden de utförs ska trafikanterna lätt kunna se om den väg man tänker köra på är snöröjd innan man ger sig ut.Man kan också tänka sig att systemet används om det finns oklarheter omkring huruvida ett väghållingsfordon varit inblandat i olyckstillbud. Exempelvis att en plogbil orsakat skador på brevlådor eller annat som står nära vägen.-Då kan vi direkt gå in och se om vi haft någon passage där, säger Björn Eklund.Hans Dahlgren