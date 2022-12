Entreprenörer får ny ordförande

Han är till vardags verksam vid det egna företaget Värmdö Schaktmaskiner, som på relativt kort tid blivit ett av landets största och mest lönsamma.

Magnus Persson har en bakgrund som byggingenjör inom Skanska, och anses representera en ny generation entreprenörer, skriver tidningen Maskinentreprenören.- När jag började som maskinentreprenör så var det först oklart hur ME kunde ge mig som företagare något. Vad nyttan var. Men under åren har ME utvecklats och blivit mycket bra. I dag jobbar ME med mycket som vi företagare har nytta av, och det ska bli intressant att få arbeta vidare med detta, säger Magnus Persson.