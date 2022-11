Entreprenören fick inte tillbaka certifikatet

Stockholms tingsrätten ger entreprenören som ville ha tillbaka sitt certifikat rätt i det mesta. SE Certifiering har agerat i strid med hur en prövning av en avvikelse ska hanteras. I det här fallet misstankar om att fordon körts på grön diesel.

Under den två dagar långa rättegången ägnades också mycket tid till frågan om skogsentreprenören skickat in de underlag som certifieringsbolaget ville ha. Huvudbok, verifikat, originalkvitton och en sammanställning av förbrukningen av grön respektive blankdiesel var inte tillräckligt utan det hade även begärts in kompletterande papper. Vad den skulle bestå i blev dock aldrig klarlagt och det är något som certifieringsbolaget borde ha gjort, menar tingsrätten.

Ett av entreprenörens vittnen menade att det inte gick att redovisa bränsleförbrukningen på något annat och bättre sätt. Tingsrätten kommer också fram till att SE Certifierings bevisning på den punkten också är relativt svag vid en närmare anblick.