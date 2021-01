Efter vädervarningen: Snöröjarna står beredda

Ett kraftigt snöoväder väntas dra in över norra Sverige det kommande dygnet. Värst ser läget ut att bli i Västernorrland där en klass 3-varning är utfärdad. Vid Maskinringen i Örnsköldsvik står ett 40-tal snöröjare beredda.

”Jag har kört i snöröjning sedan 1987 och det här är det värsta jag hört”, säger lantbrukaren Lars Strundin om det förväntade snöovädret i Västernorrland (arkivbild).

Ett intensivt lågtryck är på väg in över Sverige och för med sig stora mängder snö. I Västernorrland väntas 70 centimeter snö falla och en tidigare klass 2-varning har graderats upp till klass 3.

Det betyder varning för extremt väder som kan innebära fara för allmänheten och stora materiella skador. Det är första gången på tio år som en klass 3- varning för snö utfärdas i Sverige.

Ovädret väntas dra in redan under måndagskvällen men den största snömängden väntas under tisdagsdygnet.

– Jag räknar med att det kommer att bli dygnet runt-jobb tills snöandet lugnat ned sig, säger Peter de Beau, vd på Maskinringen Norrland.

Orolig för skogen

På Maskinringen i Örnsköldsvik står 30-40 personer beredda. Förberedelserna har handlat om att få in folk och maskiner som kan snöröja vägarna och handskotta, enligt Stefan Eriksson, verksamhetsledare på Maskinringen Örnsköldsvik.

– Jag har en massa gubbar som står och väntar på att få komma ut. Nu har vi 20-30 centimeter som ligger. Ännu är det är ingen risk för taken, men får vi ytterligare 70 centimeter blötsnö förändras läget, säger han.

Stefan Eriksson, verksamhetsledare vid Maskinringen Örnsköldsvik.

Det har varit snöfattigt under större delen av senhösten och vintern och för bara någon månad sedan var det barmark i Örnsköldsvik. Sedan kom blötsnö som har frusit till och stannat.

Stefan Eriksson är orolig för skogen.

– Det är redan mycket snö i trädkronorna och det hänger in träd över vägen, så det nästan är som att köra i en tunnel på sina håll. Går det nu upp till nollgradigt fastnar ännu mera snö och många träd kommer att rasa, säger han.

Lars Strundin är lantbrukare med sammanlagt 340 mjölk- och köttdjur i byn Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Han är också i snösvängen men kör numera bara i samhället.

– Stämmer prognosen blir det en meter på ett dygn. Jag har kört i snöröjning sedan 1987 och det här är det värsta jag hört. Jag vet hur eländigt det kan bli och har redan sett till att rusta reservverket, säger han.

Skolor stängs

De stora snömängderna medför också både stoppade tåg och stängda skolor.

– Från klockan 20 i kväll stänger vi av tågspåren mellan Umeå och Sundsvall, säger Moa Jansson, presskommunikatör på Trafikverket, till TT.

Tågstoppet beräknas pågå fram till onsdag klockan 12. Resenärer hänvisas till respektive tågbolag. Det kan även bli aktuellt att leda om nattåg från Stockholm via inlandet.

– Det är inte helt klart att det blir så, men vi tittar på det just nu. Och när det gäller trafiken på vägarna vill jag verkligen uppmana till eftertanke, särskilt där klass 3-varning gäller. Där är rådet: Ge dig inte ut på vägarna, säger Moa Jansson.

I såväl Sundsvalls som Örnsköldsviks kommun kommer grundskolorna att hålla stängt under tisdagen, i Örnsköldsvik även under onsdagen.

Nederbörd väntar under måndagen i så gott som hela landet även om det i Götaland mestadels blir i form av regn. Från Svealand, förutom Stockholm, och vidare norrut blir det däremot snö och flertalet klass 1-varningar är utfärdade. Vidare finns en klass 2-varning utfärdad för Västerbottenskusten.

Efter veckoinledningens snöfall väntar sedan en längre period med kyligare väder i hela landet, möjligen med undantag för Skåne och Blekinge som kan få vänta någon dag extra på de lägre temperaturerna.

– Så långt jag kan se, minst tio dagar framåt, så är det minusgrader i hela landet. I söder kan det ibland mitt på dagen ligga runt nollan, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

