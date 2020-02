Säljstart för Volvos hybridgrävare

Volvos nya grävare EC300E Hybrid premiärvisades på Baumamässan i fjol. Och nu finns den att köpa på den svenska marknaden.

Priset är drygt 3 procent högre än motsvarande konventionella modell. Men extrakostnaden ska snart vara intjänad då lösningen med att ta tillvara energi varje gång bommen sänks minskar bränsleförbrukningen med upp till 17 procent, enligt tillverkaren.

Den första svenska kunden har redan tecknat sig. Läs mer om elhybridgrävaren här.

I dagsläget har Volvo inte aviserat att några andra maskiner ska få tekniken. Volvos eldrivna kompaktmodeller ECR25 Electric och L25 Electric kommer ut på den svenska marknaden 2021.

Mercedes skrotar sin pickup…

I maj tillverkas de sista exemplaren av Mercedes pickup X-klass. Försäljningen av den tyska pickupen, som tagit mycket av sin teknik från Nissan Navara, tog sig aldrig.

2018 såldes det 16 700 ex i Europa, Australien och Sydafrika. I fjol gick det ännu sämre. Då blev den totala försäljningen av X-klass 15 300 ex i hela världen. Att jämföra med Toyota Hilux, som såldes i över en halv miljon ex 2019.

… men lanserar Unimog för snöröjning

Mercedes lanserar nu en komplett snöröjnings- och halkbekämpningsversion av terränglastbilen Unimog. Den har tagits fram tillsammans med utrustningsföretaget Aebi Schmidt som tidigare sålts på den skandinaviska marknaden under namn som Broddway och Tellefsdal.

Schmidt, som firar 100 år 2020, har samarbetat med Unimog sedan 1950-talet.

Scania – nu med sidoradar

Scania presenterar ett nytt sidodetektorsystem som med hjälp av radar, radarsensorer och kamera ska hålla ständig koll på bilens döda vinklar. Systemet hjälper till att skydda de som är absolut mest sårbara vid incidenter med lastbilar.

”Jag tror att varenda lastbilsförare önskar att de hade en sådan här pålitlig assistent när de kör i hårdtrafikerade miljöer”, säger Alexander Vlaskamp på Scania Trucks i ett pressmeddelande.

JD vill återta tätplatsen bland skotarna

Det är inte försäljningen som är problemet, utan tilldelningen från fabriken. Så förklarar Dieter Reinisch, informationsansvarig på John Deere, att Komatsu fick flest nyregistrerade skotare under fjolåret.

I år ska tilldelningen bli större och leveranstiderna ska därmed minska, enligt honom. Men Komatsu tänker inte ge sig utan strid. Läs mer på www.atl.nu på måndag.

PROVA PREMIUM FÖR 1 KRONALås upp alla kvalitetsartiklar på atl.nu härMer entreprenadläsning:Vimek Duo – kombimaskin med få kompromisserEntreprenörern som kör jordbrukstraktor i skogenDieselpriset upp för första gången på en månad