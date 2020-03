Lägsta priset på diesel på över ett år

Priserna på bensin, diesel och HVO-100 föll kraftigt under måndagsmorgonen i samband med att Saudiarabien sänkte priserna på olja.

Tidigt på måndagsmorgonen så kom beskedet att Saudiarabien sänker priserna på olja. Ett fat brentolja köps i dag för omkring 36 dollar fatet vilket är en minskning med 20 procent sedan i fredags. Det nuvarande priset är ett av de lägsta på flera år.

I samband med det lägre priset så sänks även priserna på bensin, diesel och HVO-100 med 35 öre per liter.

Det nya riktpriset på diesel är nu 15,23 kronor på liter, vilket är det lägsta priset på diesel sedan januari 2019.

HVO-100 under 16-kronor

Även priset på 95-oktanig bensin sänktes med 35 öre och säljs nu för 14,58 kronor litern till företagskunder på bemannade mackar.

Det alternativa drivmedlet HVO-100 åkte genom måndagens sänkning ner under 16-kronorsgränsen och kostar nu 15,91 kronor per liter. Senaste gången drivmedlet låg på de prisnivåerna var under januari 2019.