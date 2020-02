Priserna på bensin, diesel och HVO-100 har under februari rört sig neråt eller legat stadigt men under torsdagen kom trendbrottet. Bensinen höjdes med 25 öre per liter samtidigt som diesel och HVO-100 höjdes med 20 öre per liter. Fredagen följdes upp med ytterligare en höjning.

Höjningen av bensinen under torsdagen, som låg på 25 öre per liter, är den största enskilda höjningen i år. Mindre än 24 timmar senare kom nästa höjning, den här gången med 10 öre per liter.

Det gör att riktpriset på 95-oktanig bensin på bemannade mackar nu ligger på 15,88 kronor per liter för företagskunder.

Mindre höjning för diesel och HVO-100

Priset på diesel höjdes under torsdagen med 20 öre per liter, men till skillnad från bensinen stod priset still under fredagen. Det gör att riktpriserna för diesel vid bemannade mackar nu ligger på 16,38 kronor per liter.

HVO-100 höjdes också med 20 öre per liter och riktpriset passerade därigenom 17-kronorsgränsen. Det nya riktpriset för HVO-100 är nu 17,06 kronor per liter.