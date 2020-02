Med en allt oroligare världsmarknad har priserna för drivmedel rasat under veckan. Bensinen har totalt sänktes med 80 öre per liter och dieseln med 70 öre.

Oron för coronaviruset har påverkat priserna kraftigt på olja och nu faller bensin, diesel och HVO-100 i pris.

Det hela började i måndags då priserna sänktes med 10 öre per liter. Under tisdagen och onsdagen sänktes de igen, den här gången med 15 öre respektive 10 öre per liter. Torsdagen fortsatte trenden och då sänktes priserna med 15 öre per liter igen.

Fredagen bjöd på den största sänkningen – 30 öre per liter. Under fem dagar har alltså bensinpriset fallit med totalt 80 öre per liter och är snart nere under 15-kronorsgränsen.

– Det beror mest på råoljepriset som gått ner på grund av stor oro på marknaden. Främst på grund av coronaviruset som gjort att Kinas ekonomi blivit svagare. Kina är en av de största konsumenterna av olja och deras inköp av oljan har bromsat under virusoron. Det gör att det finns stora lager med olja men liten efterfrågan vilket då leder till att oljepriset faller, säger Johan G Andersson, VD för Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutet, SPBI.

Riktpriset på 95-oktanig bensin är i dag 15,08 kronor per liter på bemannade mackar för företagskunder.

Priset är det lägsta för i år.

Dieseln faller med 70 öre per liter

Tillsammans med bensinen så har även diesel och HVO-100 fallit i pris. Båda drivmedlen sänktes med 10 öre per liter i måndags och likt bensinen sänktes priserna återigen under tisdagen och onsdagen med 15 öre per liter respektive 10 öre per liter.

Under torsdagen och fredagen fortsatte priserna att sänkas med 10 öre per liter respektive 25 öre per lite. Sammanlagt har priset på HVO-100 och diesel fallit med 70 öre per liter sedan början av veckan.

Det nya riktpriset för dieseln är nu 15,68 kronor per liter på bemannade mackar vilket är det lägsta för i år.

Riktpriset för HVO-100 är också det lägsta för i år och ligger nu på 16,36 kronor per liter.