Oron för coronaviruset drar ner priset på råolja och under måndagen sänkte ledande bensinbolag priserna på bensin, diesel och HVO-100 med 10 öre per liter.

Oljepriset har påverkats av virusoron sedan januari och ATL har tidigare skrivit om hur priserna gått ner i samband med att oron för att viruset ska påverka efterfrågan breder ut sig. Vid årsskiftet låg oljepriset på över 70 dollar per fat men sedan dess har priset sjunkit rejält och i dag ligger det på drygt 56 dollar per fat.

Under måndagen sänkte ledande bensinbolag priserna med 10 öre per liter. Det gör att riktpriset på 95-oktanig bensin för företagskunder ligger på 15,78 kronor per liter på bemannade mackar.

Det nya riktpriset för diesel hamnar på 16,28 kronor per liter på bemannade mackar. HVO-100 togs sig ner under 17-kronorsgränsen efter att i slutet av veckan återigen hamnat över den. Det nya priset för HVO-100 är 16,96 kronor per liter.

ATL TV: Snabbguide till HVO – fördelar och nackdelar