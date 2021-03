Tillsammans med en starkare krona har oljepriset börjat dra med sig det svenska priset på diesel, som nu åter har passerat 16 kronor, enligt de senaste riktpriserna från Circle K. Även priset på HVO, bensin och E85 har åkt med upp. Undantaget är biogas, som fortsatt noterar ett jämförpris mot bensin på 12,16 kr, enligt de senaste priserna från Eon (Biogas100). Priset på nordsjöolja är nu strax under 70 dollar per fat, vilket fortfarande är en bra bit i från priset på 80 dollar per fat i oktober 2018 och prismiljön kring 100 dollar per fat 2011-2014.