Höjda priser på diesel och bensin att vänta

Ett extrainsatt Opec-möte ska förhoppningsvis lösa det priskrig som pågår på oljemarknaden. Beskedet fick priset på bensin att stiga direkt och ännu högre priser väntas under nästa vecka.

Det har gått nästan en månad sedan Saudiarabien och Ryssland kom i konflikt med varandra och ett priskrig på olja inleddes. Priserna vid de svenska pumparna dök rejält och prisraset var det största sedan Kuwaitkriget 1991.

Bakgrunden till bråket är att under ett oljeländernas (Opec) månadsmöte i mars ville samtliga medlemsländer utom Ryssland gå ner i produktionstakt på grund av oron för effekterna av coronautbrottet. När Ryssland valde att motsätta sig förslaget och i stället köra på i full produktionstakt valde Saudiarabien att sänka priserna rejält på råolja, som ett sätt att straffa Ryssland ekonomiskt.

Sänkningarna av olja gav effekt direkt och priserna störtdök. I Sverige såg vi både bensinen och dieseln falla med nästan två kronor per liter vardera.

Men nu kan det vara slut på priskriget. Under torsdagen meddelade USA att samtal med Saudiarabien och Ryssland om en eventuell lösning på bråket inletts, och under fredagen blev det klart att ett extrainsatt Opec-möte kommer att hållas på måndag.

Sänker produktionen

Under mötet vill länderna komma överens om hur många miljoner fat olja som ska produceras per dag. Enligt förhandsspekulationerna rör det sig om sex–tio miljoner fat per dag, rapporterar den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti.

I vanliga fall brukar länderna producera drygt 100 miljoner fat per dag, men produktionen har redan minskat med drygt 20-25 procent till följd av coronapandemin.

Priset vid pumpen stiger

Trots att mötet inte ens varit och det är oklart om länderna kommer att kunna enas, har nyheterna fått oljepriset att stiga. Vid de svenska pumparna har inte effekterna slagit igenom fullt ut, men likväl höjdes priset på bensin med 25 öre per liter på fredagen. Det nya riktpriset på 95-oktanig bensin vid bemannade mackar ligger i dagsläget på 12,73 kronor per liter.

Dieselpriset hängde dock inte med i prishöjningen utan ligger, efter en sänkning med 15 öre per liter under torsdagen, på 14,18 kronor per liter.

Skulle länderna enas om en produktionsnedgång under måndagens möte spår många experter att oljepriset kommer att stiga och på så sätt även öka priserna vid pumpen.