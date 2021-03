Företaget Prosilva har rötter ända tillbaka till 70-talet men grundades i sin nuvarande form 1998. Företaget har tillverkat omkring tio maskiner per år och totalt finns 225 Prosilva ute på marknaden. 60 procent rullar i Finland, men man har maskiner även i Tyskland, Nederländerna, Spanien, Chile, Uruguay och Japan.

För 1,5 år sedan gick Tampereen Konepaja-gruppen in som ägare. Deras vilja är att företaget ska växa. I år räknar man med att bygga omkring 20 maskiner, och nu sneglar man även mot Sverige.

– Det finns inte många Prosilva-maskiner i Sverige, men där finns en stor möjlighet för oss, säger Jukka-Pekka Syvälahti, huvudkonstruktör på Prosilva.

Han ser att många av kunderna är mindre entreprenörer som tänker lite annorlunda och vill kunna vara lite flexibla med uppdrag. Den minsta modellen, S3, är främst tänkt som en gallringsskördare, men med sin låga tyngdpunkt, kraftiga motor och hydraulik klarar den även mindre slutavverkningar bra.

”Låga servicekostnader”

Prismässigt ligger maskinerna i ungefär samma härad som konkurrenterna, men Jukka-Pekka Syvälahti menar att kunderna ska titta på driftskostnaderna under hela maskinens livslängd. Med en i grunden enkel konstruktion, med få delar, hålls servicekostnaderna nere, förklarar han.

Till exempel har maskinen bara en enda stor hydraulpump som ger 450 liter per minut och inga axlar för kraftöverföring. All kraft går via hydraulslangar ut till hjulmotorerna. Konstruktionen utan mekanisk transmission innebär också att de har kunnat placera alla tunga delar väldigt lågt i ramen, vilket både skapar en låg tyngdpunkt och bra åtkomlighet till servicepunkter från marken.

Även styrvinkeln påverkas av att det i midjan bara finns slangar och kablar.

– Vi har bra styrvinkel. Nästan 50 grader. De fyrhjuliga maskinerna är jättesmidiga tack var det.

Den automatiska hastighetskontrollen på varje enskilt hjul gör att alla hjul alltid rullar i rätt hastighet och påverkan på marken blir minimal. Det är en egenskap som efterfrågats i Finland och man tror det även kan vara en konkurrensfördel i Sverige.

– Jag tror att miljötänket är stort också i Sverige, och där är vi starka.

Letar ni återförsäljare här?

– Vi har funderat mycket på det och vi letar bra återförsäljare i Sverige nu. Jag hoppas det finns något nytt att berätta snart.

Fakta: Prosilva S3

Vikt: 15,7 ton

Motor: Sexcylindrig Cummins (EU Steg V)

Motoreffekt: 186 kW (250 hk)

Vridmoment: 1 152 Nm vid 1500 varv

Hydraulkapacitet: 448 l/m (enkelpump)

Bredd: 2 820 mm

Höjd: 3 400 mm

Längd: 7 230 mm

Markfrigång: 570 mm

Kranalternativ: Kesla (upp till 10,5 m), Logmer (upp till 11 m)

Aggregat: AFM, Kesla, Keto, Logmax, Naarva eller Waratah.