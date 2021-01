Coronapandemin gjorde det svårare att få ut stulna maskiner ur landet. Det gjorde att antalet efterlysta entreprenadmaskiner och traktorer minskade i fjol, men under slutet av året tog stölderna fart igen.

2020 minskade antalet efterlysta entreprenadmaskiner och traktorer med 11 procent jämfört med året innan. Det visar Larmtjänsts årssammanställning. Och förklaringen ligger i coronapandemin, tror utredningsinspektör Torbjörn Serrander:

”Vi vet av erfarenhet att en stor del av de entreprenadmaskiner och traktorer som stjäls i Sverige fraktas österut. I samband med att flera grannländer stängde gränserna under andra kvartalet 2020 till följd av pandemin blev det svårare att föra ut stöldgods ur landet. Det bidrog sannolikt till den minskning av stölderna som vi såg under våren och sommaren. Det är dock oroväckande att stölderna började öka igen under slutet av året”, säger han i ett pressmeddelande.

Färre traktorstölder

Minskningen beror i princip helt på att antalet försvunna traktorer sjunkit med 35 procent jämfört med 2019, från 81 till 53 stycken. Antalet försvunna entreprenadmaskiner 2020 blev 193 stycken, en minskning med två stycken jämfört med 2019.

Antalet återfunna är också betydligt högre för traktorer, 47 procent, jämfört med endast 25 procent för entreprenadmaskiner.

Flest traktorer har det försvunnit i Västra Götaland, 14 stycken, och Skåne, 9 stycken. Flest entreprenadmaskiner har försvunnit i Stockholms län, 59 stycken, följt av Skåne, 13 stycken, och Västra Götaland, 10 stycken.

Nu ökar de igen

Under året har antalet efterlysningar legat på mellan 15 och 25 stycken per månad. Men i november ökade antalet markant, till närmare 40 stycken.

– Vi ser tydligt att ligorna börjar komma tillbaka. Nu verkar de ha en liten annan inriktning på stölderna, de går mer på redskap än hela maskiner, säger Mats Galvenius, vd för Larmtjänst, till nyhetsbyrån TT.

Enligt honom kan det vara en följd av att det är mindre trafik och färre färjor som går, vilket gör att det är lättare att komma över gränsen med mindre stöldgods som är enklare att gömma.

