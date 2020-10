Maskintillverkaren John Deere kommer inte att ställa ut på några jordbruksmässor i Europa fram till i första hand sista oktober nästa år. På bilden: Borgeby 2018.

Att det inte blev några mässor för Ecolog i år har inte påverkat försäljningssiffrorna överhuvudtaget. Om det inte skulle bli några nästa år skulle inte heller spela någon roll. Kanske det skulle synas i orderböckerna om det går tre år utan några stora mässor.

Det hävdar Anders Gustafson, vd för Ecolog.

Är det onödigt med mässor?

– Mässorna är inte onödiga men allt för många. Det har gått inflation i branschen. Men den kommer att konsolideras är jag övertygad om.

Färre evenemang betyder lägre kostnader för tillverkarna. Kostnader som kunderna i slutändan får stå för, menar han.

Hur många mässor ska bort?

– Antalet kan nog halveras utan att det gör något.

Anders Gustafson, vd för Ecolog, tycker att det är för många mässor.

Ecolog kommer att lägga det mesta mässkrutet på den egna branschorganisationens event på Solvalla i början av juni.

– Det finns fog för att kalla den unik. Alla utställare som inte jobbar med storskaligt skogsbruk tackar man nej till. Och där kommer alla stora maskinleverantörer att finnas.

Frånvaron av mässor har inte påverkat försäljningen för Ecolog.

– Det var lite jobbigt mars till maj när vi tvingades permittera. Men det har vänt kraftfullt sedan augusti och nu kör vi på för fullt.

Nya arbetsformer

Annelie Persson, informationschef på Komatsu Sverige, är lite försiktigare. Där ser man en effekt av att finnas med på både stora och något mindre event. Men under pandemin så har arbetsformerna förändrats. När den nya 9-tonsskotaren lanserades i början av september skedde det via nätet. Visst sker det fortfarande demovisningar, men nu är de i ett mindre format och under coronasäkrade former.

– Det personliga mötet är viktigt. Det går inte att komma ifrån.

Annelie Persson, informationschef på Komatsu Sverige, ser en nytta med mässorna.

De nya arbetsformerna kommer säkert att påverka hur bolaget kommer att jobba när pandemin klingat av. Men exakt hur är för tidigt att uttala sig om, menar Annelie Persson.

Försäljningsmässigt var det en dipp under våren men nu sker det en klar återhämtning även för Komatsu.

– Visst har corona påverkat siffrorna. Men det är svårt att säga hur de inställda mässorna har gjort det.

JD nobbar mässor

Maskintillverkaren John Deere kommer inte att ställa ut på några jordbruksmässor i Europa fram till i första hand sista oktober nästa år.

”Vi förväntar oss stora förändringar inom utställningsväsendet, beroende på covid-19 och digitaliseringen”, säger marknadsföringschef Andreas Jess i ett pressmeddelande.