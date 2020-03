De senaste två veckorna har priserna på drivmedel sjunkit rejält. Detta beror framför allt på det priskrig som startades efter en dispyt mellan Saudiarabien och Ryssland angående huruvida man skulle gå ner i produktionstakt på grund av coronaviruset.

Sedan dess har priserna dalat på samtliga drivmedel och bensinen har fallit mest. Sedan priskriget startade den åttonde mars har priset på 95-oktanig bensin fallit med nästan två kronor per liter.

Under torsdagen kom en ny sänkning på 15 öre per liter på 95-oktanig bensin och det nya riktpriset vid bemannade mackar är nu 12,96 kronor per liter för företagskunder. Det är första gången sedan sommaren 2016 som priset legat under 13 kronor per liter.

HVO-100 under 15 kronor per liter

Även diesel och HVO-100 sänktes under torsdagen, båda med 20 öre per liter vardera, vilket nu gör att HVO-100 är under 15 kronor per liter. HVO-100 kostar efter dagens sänkning 14,96 kronor per liter. Senast den låg under 15 kronor per liter var under våren 2018.

Det nya riktpriset för diesel är i nuläget 14,28 kronor per liter på bemannade mackar för företagskunder. Likt HVO-100 så var det våren 2018 som dieseln senast låg vid den prisnivån.