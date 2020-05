Ny teknik kan ta över virkesmätningen

Nu rullar Komatsus nya väghyvel i Sverige

• Det första exemplaret av Komatsus väghyvel GD675 har nu tagits i drift i Sverige. Maskinen har anpassats för svenska behov genom att bland annat utrustas med snöstopp på hyvelbladet, vinge och strängspridare.

– Jag personligen har mer än 30 års erfarenhet av att köra väghyvel. Så för mig och min personal har det varit roligt att ta in ett helt nytt märke och anpassa och utrusta maskinen från grunden, så att den passar våra behov här i Norden, säger Christer Dalmans, vd för CD Entreprenad som köpt den nya väghyveln till Anläggningsvärlden.

Komatsu GD675-7

• Maskinvikt (med nordisk vinterutrustning): 23 260 kg

• Motor: Komatsu 6-cyl, Steg V-godkänd

• Effekt: 165 kW (224 hk)

• Vridmoment: 941 Nm (vid 1450 v/min)

• Max hastighet: 48,5 km/t

• Bladlängd: 4,27 meter

Rejält försäljningstapp för lastbilar 2020

• I fjol såldes det 6 652 tunga lastbilar. I år blir siffran omkring 4 800 har MRF:s prognoskommitté kommit fram till.

”Marknadsutvecklingen är svårbedömd med dels coronapandemin, dels den finansiella oron. Men sett till ordertecknandet och den ekonomiska prognos som Svenskt Näringsliv tagit fram är i nuläget 4800 nyregistreringar av tunga fordon under 2020 den mest realistiska bedömningen”, säger Lennart Börjesson, ordförande för MRF och MRFs tunga styrelse i ett pressmeddelande.

Men prognosen kan komma att revideras flera gånger innan året är slut, betonar han.

AI mäter virkestravarna bättre

• Nu har Biometria börjat använda AI (Artificiell Intelligens) för att mäta virkestravar. Maskininlärningsmodellen har övat på 150 000 bilder där virkesmätare manuellt ritat in travens höjd och längd. Datorn har sedan gjort samma sak. AI-modellen presterade lika bra, eller till och med något bättre, än virkesmätarnas genomsnitt vid mätning av dessa mått, visar en tidig utvärdering.

”Vårt mål är en helautomatiserad mätning och med den här implementeringen är vi en bit på väg. AI och dataanalys blir en alltmer central del av vår verksamhet eftersom vi har tillgång till en stor mängd data. Den potential vi ser med AI inom svensk skogsnäring innebär stora möjligheter till effektivisering av virkesmätningen, men också till innovation”, säger Magnus Hedin, chef för utveckling och IT vid Biometria i ett pressmeddelande.

Einrides förstudie för skogsindustrierna snart klar

• Projektet med självkörande lastbilar för skogstransporter som ATL tidigare skrivit om är snart vid ett etappmål. Einride genomför just nu en förstudie tillsammans med flera stora aktörer som ska redovisas för partnerföretagen under andra kvartalet. Företaget jobbar också med andra aktörer. I flera år har man bland annat samarbetat med matkedjan Lidl. I oktober räknar men med att den första ellastbilen sätts in i Stockholmstrafiken.

– Tekniken är tillräckligt mogen och bra men givet hur lagstiftningen ser ut så dyker det ibland upp saker. Det kan vara till exempel att en viss del inte är säkerhetscertifierad även om det är säkert. Men i det här fallet vill vi förstås vara 110 procent säker och bocka av varje ruta innan vi drar igång, så det får ta den tid det tar, säger Carl Ceder, logistikchef hos Lidl Sverige till tidningen Fri Köpenskap.

På sikt räknar man även där med både fjärrstyrda och självkörande lastbilar.

5G-pengar till Skogforsks framtidsprojekt

• Skogforsks fjärrstyrda skogsmaskinsprojekt, som ATL skrivit om tidigare, har fått ytterligare 1,2 miljoner kronor från Troëdssons forskningsfond för att testa 5G-baserad telekommunikation.

”Vi är mycket glada för att vi får det här anslaget. Nu kan vi gå vidare och undersöka hur vi kan öka räckvidden för fjärrstyrda maskiner. Hittills har vi demonstrerat fjärrstyrning på korta avstånd. Om försöken med 5G-teknik blir framgångsrika kommer vi närmare en praktisk tillämpning av fjärrstyrning”, säger Martin Englund, specialist på driftsystem på Skogforsk i ett pressmeddelande.

Här rullar den fjärrstyrda skotaren:

Ny vd för Swecon Sverige

• Joakim Arndorw är ny vd för Swecon Anläggningsmaskiner AB. Han har de fyra senaste åren varit bolagets Affärschef för service och reservdelar och framgångsrikt bidragit till Swecons utveckling i Sverige.

”Tillsammans med alla kompetenta och engagerade medarbetare kommer mitt mål vara att hålla i utvecklingen av Swecon för att stärka vår marknadsledande position och att fortsätta ha nöjda och lönsamma kunder”, säger Joakim Arndorw i ett pressmeddelande.

Han efterträder Christer Söderberg som går till en ny tjänst i Swecon: Director Marketing & Business Strategy.