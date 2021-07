Enorma prisras efter oljebråket

Priserna vid pumpen följer med

Effekterna av priskriget har märkts av rejält i Sverige och vid bensinstationerna. Riktpriserna har rasat rejält för samtliga drivmedel där bensinen stått för det största fallet. Totalt har bensinen fallit med en krona och 30 öre per liter under veckan och det nuvarande riktpriset för 95-oktanig bensin 13,63 kronor per liter vid bemannade mackar för företagskunder. Det är det lägsta priset på bensin sedan juni 2017.

Diesel och HVO-100 har också fallit rejält i pris med totalt 80 öre per liter vardera under veckan. Det nya riktpriset för diesel är i nuläget 14,78 kronor per liter vid bemannade mackar för företagskunder. Riktpriset för HVO-100 är nu 15,46 kronor per liter.