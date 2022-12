Enklare regler för solelsproducenter

Nu ska det bli mindre krångligt att producera småskalig solel i Sverige.

Jubla eller såga

I en debattartikel skriver miljöminister Åsa Romson och energiminister Ibrahim Baylan att Sverige har hamnat långt efter många andra länder när det gäller solel.För att få fart på utvecklingen vill regeringen bland annat förenkla skattereglerna. Den som producerar el för egen del och inte kommersiellt ska inte behöva betala skatt för den del man konsumerar själv, även om överskottselen säljs vidare.I dag gäller skattebefrielsen för anläggningar på max 100 kW, men enligt förslaget ska den i fortsättningen gälla för anläggningar på upp till 255 kW. Det medger solpaneler på upp till strax över 1.600 kvadratmeter.På föreningen Svensk Solenergi vet man ännu inte om man ska jubla över eller såga förslaget.– Om skattebefrielsen gäller per anläggning är det väldigt bra, väsentligt mycket bättre än tidigare. Men om den gäller per organisation eller företag och man har flera anläggningar inom organisationen så slår man snabbt i taket, säger föreningens sekreterare Jan-Olof Dalenbäck.Dessutom vill regeringen tillföra ytterligare 150 miljoner kronor till det statliga stödet för att installera solceller.Det betyder att det nu finns 200 miljoner kronor att ansöka om under 2015 och 2016. Stödnivån för 2015 är max 30 procent till företag och 20 procent till övriga.