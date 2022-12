Regeringens nya strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster klubbades på tisdagen i riksdagen.

Nya etappmål

Beslutet innebär flera lagändringar. Det ska bli enklare att få dispens från biotopskyddet för de typer av biotopskyddsområden som är vanliga. Samt biotopskyddsområden som inte har så stort värde ur natursynpunkt.Dispens ska ges för åtgärder som underlättar för jordbruket, men som inte äventyrar biotopskyddets syften.Vilket ska göra det lättare att ta bort stenmurar, tegdiken och märgelgravar.- Jag ser fram emot att vi nu, snart tre år efter att motionen väcktes, fattar ett riksdagsbeslut som äntligen skapar bättre förutsättningar för ett rationellt jordbruk och ett öppet landskap utan att hota viktiga arter och biotoper, sa Per-Ingvar Johnsson (C) vid debatten inför beslutet.- Med all respekt för landets jordbrukare, i det här fallet tycker jag att det är väldigt viktigt att vi faktiskt håller fast vid det skydd som vi har. Vi vet att regeringen med nuvarande politik inte kommer att nå 14 av de 16 uppsatta miljömålen, sa Jens Holm (V) under debatten.Inom strategin ingår också nya etappmål för biologisk mångfald och hållbar markanvändning.Utöver det ändras reglerna om skogsvård för att underlätta för försöksverksamheter och för åtgärder som görs för att utveckla natur- eller kulturmiljövärden.Det ska också bli enklare att ingripa mot den som inte följer lagen.