Enighet och debatt på grisföretagarstämman

BORGHOLM, ATL

Valberedningens förslag fick flera gånger stryka på foten vid stämman i Borgholm. Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen blir kvar på sju, inte åtta som valberedningen ville. Inte heller fick valberedningens kandidater fullt ut stämmans gillande.



Per Karlsson från Boarp i Halland tillhörde inte valberedningens förslag, men hamnade ändå på förslagslistan när Håkan Magnusson från Skåne presenterade honom som den som ibland framstår som "Sveriges grisföretagare".



Per Karlsson har det senaste året varit en av de högsta rösterna för att svenskt kött ska prioriteras inom offentlig upphandling. Han har också gjort sig känd genom att driva Spotmarknaden som den här veckan för första gången säljer svenska grisar till ett danskt slakteri.



Vid den slutna omröstningen fick Per Karlsson flest röster av de fyra föreslagna namnen. Näst mest fick Nils Andersson från Sundsvall som också tar plats i styrelsen. Valet av vice ordförande gick också Per Karlssons väg eftersom valberedningens förslag inte hade fått en ordinarie plats i styrelsen.



Stämman i tisdags och onsdags var startskottet för kampanjen "Rätt pris på svensk gris". Ordförande Annika Bergman betonade att det inte handlar om en eller två kronor mer per kilo, det handlar helt enkelt om rätt pris.

- Kampanjen ska pågå så länge den behövs, deklarerade hon.



Priskampanjen är också en del av Grisföretagarnas upprop till förmån för den svenska grisen. Kampanjen syftar till att vända trenden med minskade volymer och dålig lönsamhet bland uppfödarna.



Bland de nio punkterna i uppropet riktas vissa till slakterier, kommuner, landsting och handel. Budskapet är att öka möjligheterna för svenskt kött och låta svenska mervärden komma dem till godo som har producerat dem - nämligen bönderna.

Uppropet innehåller även krav på myndigheter och politiker. Bland annat minskat regelkrångel i Sverige samt större tyngd i arbetet för ökat djurskydd och minskad användning av antibiotika i övriga Europa. Jan Olsson