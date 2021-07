En rovdjursattack ökar risken för fler

Han har tillsammans med kollegan Örjan Johansson studerat mönstren för attacker på tamdjur av björn, lodjur och varg i Sverige under perioden 1998-2006.



Studierna visar att risken för att utsättas för en rovdjursattack är 55 procent högre i besättningar som redan drabbats än för andra besättningar i samma region. Den ökade risken gäller under tolv månader efter attacken. (Som upprepad attack har forskarna räknat attacker som sker inom en kilometer från den första.)



Den mest kostnadseffektiva användningen av rovdjursstängslen hade alltså uppnåtts om drabbade besättningar prioriterades. Stängsel bör sättas upp så snart som möjligt efter attacken. Och bara långa linor med tygskynken kan under den första tiden fungera för att minska risken för förnyade attacker. Sådana borde sättas upp i samband med att länsstyrelsens besiktningsmän besöker platsen efter ett angrepp, anser Jens Karlsson.



I en intervju i Vetenskapsradion säger Jens Karlsson att det däremot är slöseri med pengar att sätta upp stängsel i Södermanland och Östergötland där det inte finns varg.



Enligt Vetenskapsradion har Jordbruksverket tagit till sig rovdjursforskarnas rön när de fördelat årets pengar till rovdjursstängsel. I år kommer pengarna främst att gå till rovdjurstäta län som Västra Götaland. Värmland och Dalarna. ATL.nu