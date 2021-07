En ljusnande framtid är - massaindustrins

De allra flesta funderar inte på en karriär inom massaindustrin. Det är helt naturligt om man inte känner till de utvecklingsmöjligheter som finns i vår bransch.



Skogen och skogsbruket i Sverige präglas av långsiktighet. Beslut som fattas i dag påverkar våra barnbarns möjligheter. Historien har präglats av tillväxt inom traditionella papperssegment: med ökat välstånd i västvärlden har förbrukningen av tidningspapper, skrivpapper, böcker, kartonger och hushållspapper ökat. Men vårt konsumtionsmönster förändras. Tidningspappersförbrukningen sjunker och den digitala tekniken gör det möjligt att läsa böcker utan att använda papper.



Ibland upplevs att massa- och pappersindustrin tär på jordens resurser och är en miljöbov. Sanningen är att vi i massaindustrin har ett effektivt resursutnyttjande med små avtryck i omvärlden Under 1980- och 1990-talet fokuserade massa- och pappersindustrin i Sverige på att lösa miljöproblemen och minimera utsläppen. Miljöpåverkan från ett modernt massabruk är i dag reducerad till ett minimum. Dessutom har vi en omsorg om nästa generation genom att vi använder tillväxten i skogen utan att ta av kapitalet.



I början av 2000-talet fokuserade vi på energieffektivitet, ett arbete som fortfarande pågår.

Södra har gjort stora och långsiktiga investeringar. Ett modernt, energieffektivt massabruk behöver i dag inte använda fossil olja vid normal drift. Samtidigt genererar man ett energi­överskott till samhället.



Världens första fossilfria massabruk, Södras bruk i Värö, levererar 430 000 ton pappersmassa per år plus ett energiöverskott till samhället motsvarande årsförbrukningen hos 40 000 villor.



Energiöverskottet är alltså helt baserat på förnybar råvara, veden. Eftersom ett massabruk producerar 24 timmar om dygnet, året runt är detta en pålitlig energikälla. I dag levererar Södra Cell grön el, biobränsle och fjärrvärme samtidigt som pappersmassa. Ett massabruk är naturligtvis ingen evighetsmaskin, men flera energieffektiviseringar återstår som kan skapa ännu mer användbar energi för samhället.



Nästa steg är att utnyttja den svenska fibern ännu bättre eftersom den har många eftertraktade egenskaper. Vilka befintliga, fossilbaserade, produkter kan ersättas med fibrer från skogen?



Södra har visat att det finns många spännande möjligheter - till exempel det nya materialet Durapulp som visar möjligheten att framställa ett biobaserat fiber- och plastmaterial. Redan känd teknik, som att göra textilfibrer som kan ersätta den vattenkrävande bomullen, kommer snart att användas än mer storskaligt.



Vem vill inte vara med och påverka det skifte som sker nu med fokus på energi och biobaserade material?

Massaindustrin är en framtidsbransch med många möjligheter för dagens studenter.



Gunilla Saltin

vd Södra Cell AB