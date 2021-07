Som ATL tidigare rapporterat ökade antalet dieselstölder under 2018 i jämförelse med 2017. Nu har Brottsförebyggande Rådet (Brå) kommit med slutgiltiga siffror för antalet anmälda dieselstölder från större fordon och fristående dieseltankar under 2018. Totalt anmäldes 3 939 stölder under förra året vilket är en ökning med 3,6 procent i jämförelse med 2017.