Elstöd till företag får godkänt

Nytt förslag

Snarast möjligt

Samma nivåer

Stödet innebär att företag kan få 0,50 kronor per kilowattimme i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme i elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.