Elpriset rusar igen

Under några timmar på måndagsförmiddagen låg priset över 14 kronor per kilowattimme på den nordiska elbörsen, Nordpool.



Som elen handlas kunde man redan på måndagsmorgonen konstatera att måndagen gav den historiskt högsta elprisnoteringen med i snitt cirka 5 kronor per kilowattimme. Timnoteringarna tangerar de som togs ut innan jul i ett liknande klimatläge.



Priset är en konsekvens av att kärnkraften fortsatt går på sparlåga och att kylan maximerar effektuttagen. Enda lindringen tycks vara att den eldrivna, spårbundna kollektivtrafiken på grund av samma snö och kyla kör i mycket begränsad omfattning. Jan Vainult