Elpriset pressar Rottneros

Första kvartalet gjorde Rottneros ett rörelseresultat på 7 (-110) miljoner kronor, en marginal på svaga 2 pocent. Men hade det inte varit för det höga elpriset hade vinsten varit rejäl.

Högre kostnader för el och framtvingade produktionsstopp belastar resultatet med cirka 30 miljoner kronor.



"Händelserna under första kvartalet 2010 visar att den svenska elförsörjningen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. En stabilisering har skett under mars månad men det finns fortfarande en osäkerhet kring elprisets utveckling under året", skriver Rottneros i sin kvartalsrapport. Torbjörn Esping