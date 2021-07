Elmiajubileum firas med kalendertävling

Arrangörerna vill ha in berättelser från besökare och utställare. De tolv bästa historierna från mässorna får pryda var sin månad i mässans jubileumsalmanacka.



- Vem vet, kanske någon fick en idé till en fantastisk uppfinning under en mässa, eller träffade sitt livs kärlek i korvkön, säger Maria Lindsäth, programansvarig för Elmias lantbruksmässor.



De som har deltagit i en lantbruksmässa på ett eller annat sätt, uppmanas att skicka in sina bästa minnen därifrån. Vinnarna i tävlingen får sin bild och sin berättelse publicerad i den officiella jubileumskalendern.

ATL.nu