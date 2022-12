Ellevio vill minska skillnaderna

"Eftersom elnät på landbygden per definition alltid blir dyrare per kund än ett tätortsnät, vill vi harmonisera priserna mellan landsbygd och tätort. Det skulle innebära att fler kunder får dela på kostnaden för just landsbygdsnäten. Det skulle gagna samtliga kundkategorier i prisområdet Västra Svealand-Västergötland. Frågan har dock inte avgjorts än", skriver Ellevios kommunikatör Thomas Kult i ett mejl till ATL där han förklarar varför Ellevios nätavgift är så hög.

Meter ledning per kund

Ersätter luftledning

Den höga kostnaden i Västra Svealand-Västergötland beror i grunden på meter ledning per kund."Som exempel har vi cirka 185 meter ledning per kund i Västra Svealand-Västergötland, medan Karlstad Energi, som ansvarar för eldistributionen i tätorten Karlstad, har cirka 39 meter per kund. Det innebär att en kund i vårt elnät behöver betala betydligt mer för drift, underhåll och nyinvesteringar än en kund i Karlstad."Thomas Kult framhåller också att Ellevio genomför stora satsningar på att förbättra elnätet i Västra Svealand-Västergötland. Årligen investeras cirka 250 till 300 miljoner kronor."Vi ersätter luftledning med kabel i mark eller isolerar befintliga ledningar så att de bättre står emot hårt väder. Samtidigt har vi också förnyat många andra komponenter i det befintliga elnätet och förstärkt kapaciteten, bland annat i samband med anslutningar av vindkraft i området."Enligt Ellevio kan kunder som har 63A säkringstariff och som har en förhållandevis hög energianvändning ofta sänka sina kostnader genom att byta till en effekttariff."Vår kundservice hjälper gärna till med att räkna ut om ett tariffbyte kan löna sig", skriver Thomas Kult.