Elbolagens sockrade avtal för solel

Prissättningen hos elbolag som köper el från solceller är en enda snårig djungel av olika "om" och "men". Forskaren Johan Lindahl vid Uppsala universitet har gjort den mest kompletta marknadsöversikt som finns i dag.

Bäst pris

Fyra år långa avtal

Andra krav

Räkna hem affären

Eon sämst pris

Priserna har gått ner

– De erbjuder ju olika priser under olika förutsättningar. I vissa fall är det storleken på anläggningen som gör att man får olika ersättningar, i vissa fall får man en högre ersättning om man köpt anläggningen av bolaget, säger Johan Lindahl.Allra högst upp på listen ligger Gotlands Elförsäljning. Hos dem kan man få hela två kronor per producerad kilowattimme exklusive moms.Men det gäller bara under mycket speciella förutsättningar. Man måste köpa solcellsanläggningen från bolaget, måste vara först i sitt område och ta på sig lite arbete åt elbolaget.– Då blir de våra ambassadörer, så under ett år vill vi kunna skicka dit kunder som kan komma och titta och ställa frågor, säger Lars Elfström på Gotlands Elförsäljning.Andra kunder som köper anläggning får en krona per kilowattimme med upp till fyra år långa avtal.Om man inte köpt en solcellsanläggning hos bolaget kan man ändå sälja sin solel, men då till fyra öre under spotpriset. Sämst på listan.– Så ser det ut just nu. Vi är både bäst och sämst kan man säga, säger Lars Elfström.Sala-Heby Energi ligger i mitten på listan och köper solel till 80 öre per kilowattimme. Här har förbehållen minskat.Man behöver man inte tillhöra bolagets nät, men man får inte ha större anläggning än 43,5 kilowatt och får sluta avtal för som längst ett år i taget.– Man måste vara elkund hos oss och man får inte producera mera än man gör av med själv, säger kommunikatör Maria Karvonen på bolaget.De bolag som erbjuder priser över spotpriset måste naturligtvis räkna hem affären på något sätt. Oftast handlar det om att bygga upp en miljöprofil och det får kosta en slant.Marknaden är fortfarande omogen. Osäkerheten är stor och skattelagstiftningen under förändring. Förutsättningarna kommer att ändras de kommande åren. Så även priserna.Ska man sälja solel helt utan förbehåll under obegränsad tid ska man därför inte räkna med något annat än spotpriset på runt 25 öre.Jätten Eon ligger längst ner på listan med ett pris på fyra öre under spotpriset. Å andra sidan kan säljaren ha hur stor anläggning som helst, behöver inte vara nettokonsument, inte tillhöra Eons nät eller köpa el från bolaget.Men något extra marknadsvärde i solelen ser inte bolaget.– Vi tycker att det är marknaden som ska sätta priset även för solelen, säger Louise Gudmundsson, informatör på Eon.– Man kan begära reduktion och solcellstöd och elcertifikat, så det finns möjlighet till subventioner. Vi känner inte att det är vi som ska stå för det.Sedan förra årets lista har priserna generellt sett gått ner, sannolikt på grund av den skattereduktion som infördes vid nyår och ger solelsproducenterna en slant extra, vilket gjort att köparna sänkt sina priser.– Men det är intressant att några har valt att ligga kvar där uppe. Det handlar om att profilera sig och knyta till sig nya kunder, säger Johan Lindahl.Priserna nedan är exempel och bundna till flera villkor. Hela listan med elbolag och deras villkor kan du ladda hem (pdf) via länken.