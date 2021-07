Ekopremiär på Lägda gård

Den första december är karenstiden för omställningen över på gården och paret får äntligen betalt för att leverera Kravmjölk till Milko.

- Det ger en extra peng och vi har inte behövt göra så stora förändringar på gården, säger Monica Eriksson.



Tillsammans driver de Lägda Gård i Trångsviken nordväst om Östersund med 60 mjölkkor i lösdrift och mjölkrobot. Beslutet att bli ekologiska tog de efter att en konsult varit ute och räknat på att en omställning skulle innebära ett betydligt ökat netto varje år.



Eftersom de bara har vallproduktion innebär det inte några större förändringar i växtodlingen.

Redan tidigare använde de relativt lite mineralgödsel och märker inte någon markant skillnad på skörden.

- Vi har vissa åkerbitar som inte gödslats med konstgödsel på 25 år och det växer lika bra där, berättar Hans-Peter Eriksson.





Först att nå målet

Bra för djuren

Hela 6,8 procent av Jämtlands åkermark var under omställning till ekologisk produktion under 2009, enligt Jordbruksverkets statistik.Länet blir troligen därmed det enda som når regeringens mål att 20 procent av den totala åkerarealen ska vara ekologisk till slutet av 2010.Även Värmland ligger nära målet med 19,5 procent.- Vi är lite av pionjärer när det gäller närproducerat och kretsloppstänkande här, kommenterar mjölkproducenten Hans-­Peter Eriksson.Kravproduktionen innebär betydligt dyrare kraftfoder för gården.- Det har varit det värsta under halvåret i karens. Man får en väldigt mycket högre kraftfoderkostnad och bara 30 öre mer för mjölken, påpekar Monica Eriksson.En viss förändring har det också varit att djuren måste få en betydande del av grovfoderintaget från betet under två månader.- Förut körde vi lite mer foder inne på foderbordet även på sommaren, berättar hon.Att inte kunna använda mjölkpulver till kalvarna blir också en förändring.- Jag tycker att det har blivit bättre för djuren, kalvarna växer väldigt bra på riktig mjölk, tillägger hon.En annan rolig konsekvens är att hela byn Rönningsberg blir ekologisk eftersom de två andra bönderna redan tidigare ställt om.- Det är jätteroligt. Nu kan vi verkligen gå ut med att vi är en helt Kravcertifierad by, säger hon.Malin Eborn